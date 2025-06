12.06.2025 14:00 9.965 Vermisster aus Freital in Berlin angetroffen

In Freital wurde ein 19-Jähriger vermisst. Er wurde wohlbehalten am Hauptbahnhof in Berlin angetroffen.

Von Anne-Sophie Mielke

11. Juni, 13.56 Uhr: 19-Jähriger aus Freital in Berlin gefunden Aufatmen in Freital. Der vermisste 19-Jährige wurde am Berliner Hauptbahnhof angetroffen und zur Heimreise bewegt. Es besteht keinerlei Verdacht auf eine Straftat. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit hinfällig. Erstmeldung vom 10. Juni, 12.12 Uhr Freital - Seit einer Woche fehlte von einem 19-jährigen aus Freital jede Spur. Nun bittet die Polizei bei der Suche nach dem Vermissten die Bevölkerung um Mithilfe. Die Spur von einem 19-Jährigen aus dem Raum Freital führte bis nach Berlin. (Symbolbild) © Carsten Rehder /DPA Zuletzt hatte man den Vermissten am Dienstag vergangener Woche in seiner Wohnung im Freitaler Stadtteil Pesterwitz gesehen. Wo sich der 19-Jährige, der geistig beeinträchtigt ist, derzeit aufhält, ist unklar. Mögliche Hinwendungsorte wurden von der Polizei bereits überprüft, allerdings ohne Erfolg. Pascal ist durch seine Behinderung auf Hilfe angewiesen. Wer kann den Ermittlern bei der Hilfe nach dem Jugendlichen helfen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Nummer 0351/ 483 22 33 entgegen. Erstmeldung, 10. Juni, 12.12 Uhr, zuletzt aktualisiert: 11. Juni, 13.55 Uhr

Titelfoto: Polizeidirektion Dresden