Vermisster Rentner aus Berlin fährt mit Bahn bis nach Niedersachsen

Wie die Polizei mitteilte, ist der auf Hilfe angewiesene Rentner wieder da.

Der 84-Jährige fuhr mit der Bahn bis nach Helmstedt in Niedersaschen. Da er orientierungslos wirkte, wurde er von Rettungskräften bereits am Samstag in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte er am heutigen Dienstag identifiziert werden.