17.02.2023 12:20 2.160 Vermisster Teenager aus Dessau wieder in Meißen aufgetaucht

In Sachsen-Anhalt wurde ein 15-Jähriger vermisst, der nun in Meißen gesichtet und wieder an seine Eltern übergeben wurde.

Von Merle Aarents

Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, wurde der Teenager am Nachmittag im Stadtgebiet von Meißen entdeckt. Er wurde seinen Eltern übergeben und ist wohlauf. Originaltext vom 14. Februar, 6.57 Uhr Dessau-Roßlau - Die Polizei in Sachsen-Anhalt bittet um die Mithilfe der Bevölkerung: Seit Montag wird in Dessau ein 15-Jähriger vermisst – wer hat ihn gesehen? Der junge Mann wollte zur Schule, kam dort jedoch nie an. © Bildmontage: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau Wie die Behörde mitteilte, habe der Jugendliche am Montagmorgen gegen 7 Uhr sein Zuhause im Ortsteil Mildensee verlassen, um mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Dort sei er jedoch nie angekommen und werde seitdem vermisst. Die Polizei sucht daher mit einer Personenbeschreibung nach dem Jungen. Vermisste Personen Sie verschwand aus Kinderklinik: Vermisste 14-Jährige wieder da "Aktuell liegen Hinweise darauf vor, dass sich die vermisste Person im Bereich Bad Düben (Sachsen) aufhält", so die Beamten weiter. Ihr habt Hadrian gesehen oder wisst, wo er sich aufhält? Dann meldet Euch beim Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/25030 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de.

Titelfoto: Bildmontage: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau