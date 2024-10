Vermisster Teenager aus Halle wieder aufgetaucht

Entwarnung am Montagmorgen: Wie das Polizeirevier Halle vermeldete, konnte der Teenager am Wochenende wohlbehalten im Stadtgebiet von Halle angetroffen werden.

Halle (Saale) - Seit Donnerstagnachmittag wird ein Jugendlicher aus Halle an der Saale vermisst. Laut Polizei könnte er sich in einer misslichen Lage befinden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. © Bildmontage: Polizei Halle, dpa/Carsten Rehder

Den Angaben des Polizeireviers in Halle an der Saale nach wurde der Teenager zuletzt am Donnerstag um 14 Uhr im Bereich der Dieselstraße gesehen und ist seitdem spurlos verschwunden.

"Er befindet sich vermutlich in einer hilfebedürftigen Lage", so die Behörde. Die Suche nach ihm eilt deswegen - bisherige Maßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten.