Verschwundener Vater von Influencerin ist wieder da

Der Vermisste ist wieder da. © Polizei Hamburg

Die Polizei hat am Dienstagmittag um Mithilfe bei der Suche nach dem Senior, von dem es seit Sonntagabend gegen 21 Uhr keine Spur mehr gab.

Zuvor hatte er noch mit Angehörigen telefoniert und mitgeteilt, dass er nicht wisse, wo er sei.

Unmittelbar davor hatte er sich in Altona aufgehalten und war - entgegen der Absprachen mit seiner Lebensgefährtin - um 18.12 Uhr nicht in den Bus zurück nach Barmbek gestiegen.

Zwischenzeitliche meldete sich auch seine Tochter, Ex-Bachelor-Kandidatin Samantha Abdul auf Instagram und rief ebenfalls dazu auf, die Augen nach ihrem Vater aufzuhalten. Ihrer Information nach war er zuletzt an der S-Bahn-Station Holstenstraße gesehen worden.

Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Passant am Dienstag der Feuerwehr eine hilflose Person unter einer Brücke in Hamburg-Billstedt. Dabei handelte es sich um den Vermissten. Er kam in ein Krankenhaus. Sein Zustand ist stabil.