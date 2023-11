Vogtland: Vermisstes Mädchen (11) wieder aufgetaucht

Erleichterung in Plauen! Wie die Polizei am Samstagabend mitteilt, tauchte das vermisste Mädchen wieder auf. Sie wurde am heutigen Samstagabend im Plauener Stadtgebiet aufgefunden. Unklar ist allerdings weiterhin, wie es zu dem Verschwinden kommen konnte.

"Zu den Umständen ihres Verschwindens laufen polizeiliche Ermittlungen", so eine Polizeisprecherin.