Wer hat ihn gesehen? Henning S. (60) ging spazieren und kam nicht zurück

Vermisst in Hamburg : Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach Henning S. (60).

Das Foto zeigt den Vermissten aus Hamburg. © Polizei Hamburg

Der 60-Jährige wurde zuletzt am Freitag gegen 15 Uhr im Stadtteil Alsterdorf gesehen. Zu der Zeit verließ Henning S. seine Wohnung in der Straße An der Blütenmauer für einen Spaziergang. Bis jetzt kam er nicht zurück.

Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und nach Polizeiangaben stark eigengefährdet. Da die bisherige Suche nicht zum Auffinden führte, gehen die Beamten mit einem Foto des Mannes an die Öffentlichkeit.

Der vermisste Henning S. hat folgende Merkmale: