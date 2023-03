Seniorin aus Wittstock wurde vermisst: Jetzt ist sie wieder da!

Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, wurde die vermisste 83-Jährige gegen 16 Uhr nach einem Bürgerhinweis an einer Bushaltestelle in der Rheinsberger Straße in Wittstock (Dosse) angetroffen.

Aufgrund ihres Gesundheitszustands - es besteht der Verdacht einer Unterkühlung - wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.