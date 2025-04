Wo ist Anna P.? 17-Jährige aus Görlitz seit über einer Woche verschollen

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Die junge Frau wurde zuletzt am Dienstag, dem 8. April, an der Zittauer Straße gesehen, wie die Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mitteilte.

Die bisherige Suche nach Anna P. verlief erfolglos. Deshalb hofft die Polizei nun auf Zeugenhinweise zum Verbleib der 17-Jährigen.

Mit folgender Personenbeschreibung wird nach Anna gefahndet:

1,70 Meter groß



schlanke Gestalt

schulterlange, schwarz gefärbte Haare

grüne Augen

trägt eine schwarze Jacke mit Fell-Kapuze, blaue Jeans, komplett schwarze Adidas-Sportschuhe

Das Fahndungsfoto kann auf der Website der Polizei Sachsen eingesehen werden.