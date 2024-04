Wo ist Arian? Landwirte sollen ihre Felder nicht mähen

Bremervörde - Einsatzkräfte suchten am Samstag auf und am Fluss Oste weiter nach dem vermissten sechsjährigen Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde-Elm. Und offenbar auch in den umliegenden Feldern und Wiesen der Landwirte, wie eine aktuelle Gefahrenmeldung der KATWARN-App zeigt.