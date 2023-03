Yolanda Klug (†23) ist tot! Knochen von seit 2019 vermisster Studentin entdeckt

Burgenlandkreis - Seit dreieinhalb Jahren wurde die Studentin Yolanda Klug aus Leipzig vermisst . Nun die unfassbare Nachricht: Ihre Knochen wurden in einem Waldgebiet in Sachsen-Anhalt entdeckt!

Jahrelang wurde nach der 23-jährigen Studentin gesucht. © Polizei Leipzig

Am Donnerstagmittag veröffentlichte die Leipziger Staatsanwaltschaft eine knappe Meldung zum Leichenfund.

"Am Samstag, den 25. Februar 2023 fand ein Passant in einem Waldgebiet im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Knochen und informierte daraufhin die Polizei. Die rechtsmedizinische Untersuchung der Knochen ergab, dass es sich um menschliche Knochen handelt", so die Behörde.

Nach einer rechtsmedizinischen Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich hierbei um die Überreste der seit 2019 vermissten Studentin Yolanda Klug aus Leipzig handelt.

Wie die Knochen in das Waldstück, das sich nach TAG24-Recherchen im Bereich Saale-Unstrut befindet, kamen und wie Yolanda verstarb, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Jedoch: "Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor", so die Behörde.

Yolanda Klug hatte im September 2019 ihre Wohngemeinschaft im Leipziger Süden verlassen, um im IKEA-Möbelhaus am Shoppingcenter "Nova Eventis" in Günthersdorf einkaufen zu gehen. Zu einer Verabredung am Abend tauchte sie nicht auf, galt seitdem als vermisst.