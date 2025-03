Zehnjähriger aus Berlin-Hellersdorf nach kurzer Suche wieder da

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912400 oder per E-Mail ( LKA123@polizei.berlin.de ) entgegen.

Außerhalb der Bürodienstzeiten wendet euch bitte an den Kriminaldauerdienst der Direktion 3 (Ost) in der Poelchaustraße 1 in Berlin-Marzahn unter der Rufnummer (030) 4664-371100 oder per E-Mail dir-3-k-1-dd@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache.

Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählt bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.