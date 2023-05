Zeugen finden vermisste 14-Jährige aus Dessau-Roßlau

Die 14-Jährige wurde nach einem Zeugenhinweis am späten Dienstagnachmittag im Dessauer Stadtgebiet angetroffen. Die Fahndung ist somit beendet.

Dessau-Roßlau - Die Polizei in Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt sucht aktuell nach einer vermissten Teenagerin.

Eine 14-Jährige aus Dessau-Roßlau wurde vermisst. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Dessau-Roßlau

Sie war den Angaben der Polizei nach zuletzt in der Puschkinallee in Dessau-Roßlau gesichtet worden. Seither fehlt von der 14-Jährigen jede Spur.

Bei der Suche nach der jungen Frau wendet sich die Polizei nun mit der Bitte um Hilfe an die Bevölkerung.

Die Justizbehörde beschreibt den Teenager wie folgt:

circa 1,60 Meter groß



schlank



schmale Statur



schulterlanges blondes Haar



vermutlich bekleidet mit einer grau-braunen Jacke und einer Jogginghose

Wer weiß, wo sich die Jugendliche aufhalten könnte oder wer sie gesehen hat, soll sich entweder telefonisch unter der 034025030 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de an das Polizeirevier Dessau-Roßlau wenden.