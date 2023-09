Zuletzt am Bahnhof gesehen: Wo ist die 16-jährige Celina N.?

Dieses 16-jährige Mädchen aus Hann. Münden wird derzeit vermisst. © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizei Göttingen

Celina N. verließ am Montag ihre Wohnanschrift in Hann. Münden (Niedersachsen) und wurde gegen 13 Uhr zuletzt am Göttinger Bahnhof gesehen. Dort verliert sich die Spur.

Die Polizei hat sämtliche Suchmaßnahmen eingeleitet und vermutet, dass sich die 16-Jährige in der Unistadt aufhalten könnte - doch trotzdem fehlen jegliche Anhaltspunkte.

Die Polizei Göttingen veröffentlichte deshalb nun ein Foto sowie eine Personenbeschreibung der Jugendlichen und hofft auf Mithilfe der Bevölkerung.

Celina N. wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,64 m groß



schulterlange, auffällig rot gefärbte Haare



trägt eine Modebrille



Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens soll sie eine grün gerippte Hose, einen roten Pullover mit schwarzen Flecken, weiße Socken und weiße Turnschuhe mit mintfarbenen Applikationen getragen haben.