Zwei Vermisste in Ostsachsen: Wer hat Florian und Ashley gesehen?

Florian L. (24) aus Bischofswerda wird vermisst. © Polizeidirektion Görlitz

Laut Polizeidirektion Görlitz begann die Suche nach dem 24-jährigen Florian am Samstag, dem 7. Juni 2025. Zuletzt gesehen wurde er am Morgen an der August-König-Straße in Bischofswerda.

Am Abend kehrte er nicht wie vereinbart zurück, so die Behörden, seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Er könnte sich aufgrund gesundheitlicher Probleme in einer hilflosen Lage befinden, hieß es. Die Suche dauert an. Derweil bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.

Florian L. wird wie folgt beschrieben:

Größe 1,76 Meter

Gestalt: kräftig

Augenfarbe: blau/grau

Haare: kurz, dunkelblond

Besonderheiten: Tätowierung in Form von zwei Blitzen auf der Hand

Kleidung: unbekannt

Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Florian L. oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bautzen unter der Rufnummer 03591 356 0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.