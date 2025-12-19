Wegen Karnevalswagen mit Putin-Abbildungen: Moskau leitet Verfahren gegen Jacques Tilly ein
Von Ulf Mauder, Frank Christiansen
Moskau/Düsseldorf - Die russische Justiz hat ein Strafverfahren gegen den deutschen Bildhauer Jacques Tilly (62) wegen seiner Karnevalswagen mit Abbildungen von Kremlchef Wladimir Putin im Karneval eingeleitet.
Wie auf der Seite des Moskauer Gerichts zu lesen ist, muss sich Tilly wegen Verunglimpfung der russischen Armee verantworten. Die "Rheinische Post" hatte zuvor berichtet.
Eingereicht wurde der Fall laut Gericht am 15. Dezember, die erste Anhörung ist am 24. Dezember, 10 Uhr Ortszeit (8 Uhr MEZ), angesetzt.
Nach solchen Anschuldigungen sind in Russland schon viele Kriegsgegner der von Putin befohlenen Invasion der Ukraine verurteilt worden. Die Entscheidungen stehen international als Unrechtsurteil der russischen Willkürjustiz in der Kritik.
Tilly wird demnach vorgeworfen, Fakes über die russische Armee verbreitet zu haben, weil seine Werke eine Beleidigung für Putin als Oberbefehlshaber in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine seien, berichtete das Portal "Ostoroschno Nowosti".
Tilly werde beschuldigt, aus eigennützigen Motiven und aus politischem Hass Falschdarstellungen über die Armee verbreitet zu haben
Tilly bezeichnet Verfahren als lächerlich: "Humor tut anscheinend doch weh"
Er habe durch einen Hinweis von "Freies Russland NRW" von dem Verfahren erfahren, sagte Tilly der Deutschen Presse-Agentur. "Humor tut anscheinend doch weh." Das Verfahren sei lächerlich, denn er habe die russische Armee nie erwähnt, wohl aber umso öfter den Despoten Putin.
"Russland ist ein Mafia-Staat mit einer entsprechenden Gerichtsbarkeit", sagte Tilly. Den Vorwurf der Eigennützigkeit wies er ebenso zurück: "Ich bin ein Idealist. Geld verdiene ich damit nicht."
Er werde als Karnevalist auf das Verfahren reagieren: "Kurz vor Rosenmontag ist das ein ungünstiger Zeitpunkt für Demagogen und Despoten. Da ist uns anscheinend ein kapitaler Hirsch vor die Flinte gelaufen."
Die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin und NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (48, Grüne) reagierte auf der Plattform X: "Satire & Kunst sind keine Verbrechen, sondern Ausdruck von Meinungsfreiheit & demokratischer Kultur. Wer ernsthaft Karnevalswagen kriminalisiert, offenbart vor allem eines: Angst [...]."
Jacques Tilly vor allem bekannt als Karnevalswagenbauer
Jacques Tilly ist ein deutscher Bildhauer und Karnevalswagenbauer, der vor allem für seine bissig-satirischen Mottowagen im Düsseldorfer Rosenmontagszug bekannt ist. Seit 1984 baut und entwirft er Karnevalswagen, die schon mehrfach weltweit für Aufsehen sorgten.
Jedes Jahr werden seine Karnevalswagen daher mit besonderer Spannung erwartet. Bereits mehrfach waren die Mottowagen Wladimir Putin gewidmet. Eines seiner Werke – eine Figur von Putin in Handschellen – brachte der Bildhauer nach Den Haag zum Internationalen Strafgerichtshof.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa