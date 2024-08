Abgekartetes Spiel oder Zufallstat? Maskierter Mann dringt in Taxi ein

In der Nacht auf Mittwoch wollten Unbekannte einen Taxifahrer in Leipzig-Leutzsch überfallen. © Silvio Bürger

Der Taxifahrer war gerade mit zwei männlichen Fahrgästen von der Aral-Tankstelle in der Marschnerstraße in Richtung Hans-Driesch-Straße unterwegs, als sie ihn gegen 2.10 Uhr darum baten, an der Friesenstraße/Grillplatz Halt zu machen.

Dann ging alles ganz schnell: Nachdem die beiden Männer das Auto verlassen hatten, näherte sich kurz darauf plötzlich eine vermummte Person und riss die Beifahrertür auf. Während sie gewaltsam auf den 61-Jährigen einwirkte, verlangte sie seine Einnahmen - jedoch ohne Erfolg.

So gelang es dem leicht verletzten Taxifahrer tatsächlich, sich zu wehren und einen Notruf abzusetzen. Damit schlug er den gescheiterten Räuber in die Flucht. "Ob es sich um einen der ehemaligen Fahrgäste handelte, ist noch unklar", so Polizeisprecherin Berit Wünscher am Mittwoch.

Die besagten Fahrgäste können wie folgt beschrieben werden:



scheinbares Alter: 25 bis 26 Jahre

etwa 1,75 m groß

kurze dunkle Haare

schlanke Statur

Vollbart, auf Oberlippe kein Bart

Bekleidung: schwarzes T-Shirt, dunkelblaue lange Jeans, schwarzes ausgewaschenes Basecap

scheinbares Alter: 28 bis 30 Jahre

etwa 1,60 bis 1,65 m groß

lang gezogener Irokesenschnitt, helle Haare

stämmige Statur, "Bierbauch"

Bekleidung: weißes T-Shirt mit unbekanntem rotem Aufdruck, kurze knielange helle Shorts, helle Sportschuhe

