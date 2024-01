Am Po begrapscht! Junge Frau im Harz sexuell belästigt

Die Polizei ermittelt, nachdem eine junge Frau sexuell belästigt wurde. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

Am 30. Dezember war die Geschädigte gegen 19.30 Uhr in der Herzog-Wilhelm-Straße in Bad Harzburg (Niedersachsen) unterwegs zum Bahnhof.

Auf dem Weg dorthin wurde sie von einem ihr unbekannten Mann verfolgt. Als er sich auf ihrer Höhe befand, fasste er sie am Arm und zog sie an sich heran, teilte die Polizei Goslar mit.

Sie drückte ihn von sich weg und konnte zunächst entkommen, doch am Ticketautomat des Bahnhofs holte er sie ein. In diesem Fall begrapschte er sie am Po.

Das Opfer beschrieb den Täter wie folgt:

männlich

etwa 16 bis 21 Jahre alt

etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß

schlank

südosteuropäisches Erscheinungsbild

sprach kein Deutsch

Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Hose, eine mittelgraue Kapuzenjacke, eine dunkle Mütze und darüber eine Kapuze.