Angriff in Straßenbahn: RB Leipzig-Fan muss sich ausziehen, Täter-Trio flüchtet mit Kleidung

Leipzig - Bereits Anfang Februar wurde in Leipzig ein RB -Fan in einer Straßenbahn angegriffen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen .

Ein RB Leipzig-Fan wurde im Februar in einer Straßenbahn ausgeraubt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Moritz Peters spielte sich die Tat am 2. Februar gegen 0.20 Uhr in der Straßenbahn 15 in Richtung Miltiz auf Höhe der Haltestelle Leibnizstraße ab.

Ein Zeuge beobachtete, wie der Täter einem Mann mit seinem Ellenbogen auf den Oberkörper schlug, danach wurde er dazu gezwungen, seine Hose, seinen Pullover und sein RB Leipzig-Trikot auszuziehen und zu übergeben. Unterstützt wurde der Angreifer von einem anderen Mann und einer Frau.

Nachdem die drei Personen die Bahn verlassen hatten, verständigte der Zeuge die Polizei. Da der überfallene Mann aber währenddessen mit der Bahn weiterfuhr, konnte er bisher nicht ermittelt werden.

Die tatverdächtigen Personen wurden wie folgt beschrieben:

1. Mann:

circa 20 bis 25 Jahre

1,80 m groß

hellblonde kurze Haare

Bekleidung: blaue Hose, schwarze Jacke

2. Mann:

1,80 m groß

circa 20 bis 25 Jahre

dunkelblonde Haare, Spitzbart/Kinnbart

Bekleidung: dunkle Strickjacke, dunkle Hose, Umhängetasche

1,65 m groß

circa 20-25 Jahre

lange rot gefärbte Haare zum Zopf gebunden

Bekleidung: dunkles Sweatshirt, Umhängetasche

3. Frau: