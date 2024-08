Autodiebe schlagen zu: Weißer Audi spurlos verschwunden

Görsbach - In einem Dorf nahe Nordhausen haben Unbekannte in der Dunkelheit einen hochwertigen Audi geklaut.

Die Diebe konnten mit dem gestohlenen Audi entkommen. (Symbolfoto) © 123RF/sdecoret

Wie die Polizei Nordhausen berichtet, sollen die Täter in der Nacht zum heutigen Freitag zugeschlagen haben.

Laut ersten Ermittlungen habe sich der Diebstahl in der Zeit zwischen 2.45 Uhr und 3.15 Uhr ereignet. Der weiße Audi war zu diesem Zeitpunkt in der Straße "Hinter dem Kirchhofe" in Görsbach abgestellt.

Den Angaben zufolge beläuft sich der Wert des gestohlenen Autos auf mehrere zehntausend Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.