Dramatischer Handy-Klau in Friedrichshain: Polizei sucht überfallene Frau

Berlin - Nachdem ein 44-Jähriger eine Frau in Berlin-Friedrichshain überfallen hatte, sucht die Polizei nun nach dem Opfer und weiteren Zeugen .

Um den Vorfall komplett aufklären zu können, bitten die Ermittler die betroffene Frau, die nicht mehr am Bahnhof angetroffen werden konnte, sich bei der Polizei zu melden. Ebenso können sich auch Augenzeugen an die Beamten wenden.

Die Beamten nahmen den Täter mit auf das Revier und er wurde anschließend an das nun ermittelnde Fachkommissariat überliefert.

Der Mann habe in der Nacht zu Montag gegen 3.15 Uhr versucht, der bislang Unbekannten das Handy am S-Bahnhof Ostkreuz zu entreißen.

Wer kann weiterhelfen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Rufnummern (030) 4664-573100 (während der Bürodienstzeit) und (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder per E-Mail entgegen.