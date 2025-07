E-Roller bringen Radlerin zu Fall, sodass ihr nun ein Organ fehlt: Polizei sucht Zeugen

Berlin - Eine Radfahrerin ist in Friedrichshain-Kreuzberg wegen zwei E-Rollerfahrern so heftig gestürzt, sodass ihr ein Organ entfernt werden musste. Nun sucht die Berliner Polizei nach Zeugen .

Alles in Kürze

Am 26. Juni ist eine Radfahrerin in Friedrichshain-Kreuzberg schwer gestürzt, sodass ihr ein Organ entfernt werden musste. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben der Behörde war die Frau am 26. Juni (Donnerstag) gegen 11.30 Uhr am Erkelenzdamm/Ecke Kohlfurter Straße mit ihrem Fahrrad unterwegs, als zwei unbekannte Menschen auf E-Rollern sehr dicht an ihr vorfuhren, sodass die Frau zu Boden fiel.

Sie wurde so schwer verletzt, dass ihr im Krankenhaus ein Organ entnommen werden musste.

Die beiden Rollerfahrer sollen den Unfallort, wo sich zu dieser Zeit eine Baustelle befand, unerlaubterweise verlassen haben.

Die Polizei fragt, wer den Unfall beobachtet hat und Angaben zu den Fluchtfahrzeugen, zum Unfallablauf und/oder den beteiligten Personen machen kann.