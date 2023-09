21.09.2023 16:16 Gruppen-Vergewaltigung nach Disko-Besuch: Polizei sucht diese Männer

Nach einer Gruppen-Vergewaltigung in Schnelldorf in Bayern sucht die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach den mutmaßlichen Tätern.

Von Josef Kirchberg

Schnelldorf - Mehrere Männer sollen eine Frau nach einem Diskotheken-Besuch im mittelfränkischen Schnelldorf (Landkreis Ansbach) in Bayern vergewaltigt haben. Die Kriminalpolizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise. Die Polizei sucht mit diesen Bildern nach den mutmaßlichen Tätern. © Polizei (Montage) Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstag mitteilte, wählte die Frau am Sonntag gegen 5 Uhr den Notruf. Sie gab an, dass sie nach dem Besuch des "Drip Club" in der Nikolaus-Otto-Straße in Schnelldorf von mehreren Männern im Bereich eines nahegelegenen Wegs vergewaltigt worden war. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Die bisherigen intensiven Ermittlungen führten ebenfalls noch nicht zur Identifizierung der Männer. Zeugenaufruf Mann (†37) stirbt nach Wochen im Krankenhaus: Polizei steht vor einem Rätsel Die Ermittler teilten mit, dass sich die Frau in den Stunden vor der Tat mit vier unbekannten Männern in der Diskothek aufgehalten hatte. Zeugenaufruf des Polizeipräsidiums Mittelfranken Wer kann Angaben zur Identität der Männer machen?



Wer hat in der betreffenden Nacht Fotos oder Videos gemacht, auf welchen die abgebildeten Personen zu sehen sind?



Wer hat Wahrnehmungen zu dem Übergriff gemacht und kann hierzu sachdienliche Hinweise geben?

Bilder und eine Videosequenz aus einer Überwachungskamera sind auf polizei.bayern.de zu sehen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 091121123333 entgegen.

Titelfoto: Polizei (Montage)