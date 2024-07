Jugendliche treten Frau vor Stadtbahn, Passanten zeigen Zivilcourage

Hannover - Die Polizei sucht nach zwei Teenagern, die eine Frau in Hannover vor eine Stadtbahn getreten haben.

Die Frau stürzte vor eine einfahrende Stadtbahn in Hannover. (Archivbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Tat ereignete sich bereits am Freitag, dem 5. Juli, gegen 23.45 Uhr an der Haltestelle Braunschweiger Platz, teilte die Polizei am heutigen Montag mit.

Zwei 46- und 56-jährige Frauen gerieten dort nach bisherigem Erkenntnisstand in Streit mit drei Jugendlichen. Plötzlich eskalierte es: Zwei der Teenager schlugen auf die 56-jährige Hannoveranerin ein. Diese ging zu Boden.

Doch die Kinder ließen nicht ab. Sie traten so auf sie ein, dass sie ins Gleisbett vor eine einfahrende Stadtbahn stürzte.

Glücklicherweise zeigten Passanten Zivilcourage und signalisierten dem Fahrer, zu bremsen. Dieser reagierte sofort und stoppte die Bahn. Dadurch konnte er verhindern, dass die 56-Jährige überfahren wird.

Bei dem Angriff erlitt die Frau schwere Verletzungen. Später fuhr sie selbst in ein Krankenhaus zur Behandlung. Die Täter flüchteten.

Anfangs ermittelte die Polizei wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung – mittlerweile auch wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Die Staatsanwaltschaft Hannover wertet den Angriff als versuchten Totschlag.