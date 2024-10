Unfall im Kreisverkehr: Junge (10) von Auto erfasst

Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, soll sich bei der Polizei melden. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Gegen 13 Uhr war der Junge am Freitag mit seinem Rad von der Spitzwegstraße in den Kreisverkehr an der Wilhelm-Franke-Straße gefahren.

Dort wurde er von einem Citroën erfasst, der in den Kreisel fuhr und gegen das Fahrrad stieß.

Durch die Wucht der Kollision stürzte der Zehnjährige und verletzte sich dabei leicht. Zwar redete die Autofahrerin kurz mit dem Jungen, fuhr dann aber weiter.

Sie wurde vom Kind wie folgt beschrieben: