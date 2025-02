Kinder entdecken Leiche in der Havel: Toter Asylbewerber wirft Fragen auf

Mit diesen Fotos erhofft sich die Berliner Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Zwei Kinder hatten am 28. Juni vergangenen Jahres den leblosen Körper auf dem Grunde des Flusses in der Wasserstadt Spandau in Höhe der Romy-Schneider-Straße entdeckt, teilte die Polizei am heutigen Dienstag mit.

Ermittlungen ergaben, dass der Mann Anfang Juni 2022 in Österreich unter dem Namen Suraj Bahn Asyl beantragt hatte.

Nach Auskunft der indischen Behörden existieren aber keine Personalien zum Vermissten.

Zeugen berichteten der Berliner Polizei, dass mehrere junge Männer zwei Tage vor dem Auffinden des unbekannten Toten offensichtlich nach diesem am Ufer der Havel gesucht hatten.

Bislang hätten sich die Männer aber nicht bei der Behörde gemeldet, hieß es.

Beschreibung des Unbekannten:

20 bis 30 Jahre alt



1,73 Meter groß



schlanke Figur



schwarzes, längeres, lockiges Haar



gepflegter, schwarzer Vollbart



trug in jedem Ohr einen goldfarbenen Ohrring



Tätowierung auf dem linken Unterarm, über dem Handgelenk: Tanu 5.2



er trug nur eine schwarz-gemusterte Unter-/Badehose

Die Kriminalpolizei fragt und bittet: