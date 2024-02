Leipziger weint 200.000 Euro schwerem Diebesgut hinterher: "Hoher individueller Schaden"

Leipzig - Im Sommer 2023 wurde das private Lager eines 85-jährigen Leipzigers von Einbrechern heimgesucht. Durch einen Beitrag in der neuen "Kripo Live"-Sendung hofft die Polizei auf Hinweise zu der mysteriösen Tat.

Das Ölgemälde "Angelika" des Künstlers Werner Tübke ist 18 cm x 34 cm groß, der Rahmen besteht aus Eiche und ist grün lasiert. © Polizei Sachsen

Ramol Noack hatte jahrelang eine Firma für Medizintechnik in Leipzig betrieben, bevor er nach Süddeutschland gezogen war. Im vergangenen Jahr kehrte er mit seiner Frau in die Messestadt zurück, wie in der Fahndungsshow beschrieben wird.

Vor der Fertigstellung der neuen Wohnung lagerte das Ehepaar ihr Hab und Gut in rund 40 Umzugskartons in der alten Firma in der Körnerstraße 10 im Leipziger Süden zwischen. Ein fataler Fehler, wie sich herausstellen sollte.

"Ich war der Meinung, dass das sichere Fenster und Türen mit Zylinderschloss sind", so Ramol Noack. Doch trotzdem gelang es den Tätern, im Zeitraum zwischen dem 3. Juni und 30. September durch die Hintertür ins Gebäude zu gelangen. Einbruchsspuren? Fehlanzeige!

Scheinbar zielstrebig machten sich die Diebe an den Umzugskartons zu schaffen, aus denen sie diversen Schmuck, Gold- und Silbermünzen sowie ein Ölgemälde des Leipziger Künstlers Werner Tübke mitgehen ließen. Damit erbeuteten sie Waren im Gesamtwert von rund 200.000 Euro.