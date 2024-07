Leipzig: Zwei Raubüberfälle, ein und dieselbe Täterin? Kripo hofft auf Zeugen

Leipzig - Am Wochenende sorgten zwei Raubstraftaten im Leipziger Stadtteil Dölitz-Dösen für Aufsehen.

Die Polizei ermittelt zu zwei Raubstraftaten im Leipziger Süden. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecherin Susanne Lübcke spielte sich der erste Vorfall am Freitagnachmittag gegen 14.35 Uhr in einem Lottogeschäft in der Bornaischen Straße ab.

Hier forderte eine unbekannte Täterin unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes Bargeld - welches die 56-jährige Ladenbesitzerin ihr aufgrund des Kassensystems nicht aushändigen konnte, sodass die junge Frau unverrichteter Dinge flüchtete.

Sie wurde wie folgt beschrieben:

circa 20 bis 30 Jahre alt

circa 1,60 Meter groß

magere Statur

rötliche, leicht gelockte Haare

Tätowierung am rechten Unterarm

Bekleidung: schwarze Trainingshose, schwarze, etwas länger geschnittene Jacke, Kapuze auf dem Kopf, schwarzer Schal

Zwei Tage später erfolgte dann die nächste Tat - ebenfalls in der Bornaischen Straße.