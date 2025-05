Mann auf offener Straße ausgeraubt: Kripo sucht nach Hinweisen und Zeugen

Berlin - Auf offener Straße ist ein 31-jähriger Mann in Berlin-Neukölln überfallen worden. Jetzt sucht die Kripo in der Bevölkerung nach Hinweisen und Zeugen zu dem Raub.

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Telefonnummern 030/4664-573114, 030/4664-573410 und 030/4664-573400 (während der Bürodienstzeit) sowie 030/4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) entgegen. Auch per E-Mail können Hinweise gegeben werden. Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.