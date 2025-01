28.01.2025 14:40 Mann rassistisch beleidigt: Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen!

Am Donnerstagabend kam es in Dessau-Roßlau zu einer Auseinandersetzung. Zwei Deutsche griffen einen Mann an, vermutlich wegen seiner Hautfarbe.

Von Petra Nacht

Dessau-Roßlau - Am Donnerstagabend kam es am Hauptbahnhof in Dessau-Roßlau zu einer Auseinandersetzung, als zwei Deutsche einen Mann angriffen. Grund dafür gab ihnen vermutlich seine Hautfarbe. Noch bevor die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, fehlte von dem Betroffenen jede Spur. Nun suchen die Behörden Zeugen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Gegen 20.15 Uhr eilten die Beamten der Bundespolizei aufgrund der alarmierenden Lautstärke auf den Bahnsteig 2/3. Zeugen zufolge soll ein Mann, der mit dem Regionalexpress aus Magdeburg in Richtung Leipzig gefahren war, gegen 20.09 Uhr in Dessau-Roßlau ausgestiegen und auf die beiden Deutschen gestoßen sein. Die Täter im Alter von 27 und 40 Jahren sollen den Betroffenen schließlich geschubst und wegen seiner Hautfarbe beleidigt haben. Zeugenaufruf Kind ruft um Hilfe und kommt so aus unschöner Situation: Wer hat geholfen? Andere Fahrgäste und weitere Unbeteiligte hätten daraufhin versucht, einzuschreiten und die Situation zu entschärfen, woraufhin sie selbst von den Verdächtigten beschimpft wurden. Die Beschuldigten erhalten eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung. Noch bevor die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, verschwand jedoch der Geschädigte. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun nach dem Betroffenen sowie weiteren Zeugen, die möglicherweise selbst von den Tätern beleidigt wurden. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0391/56549 555 bei der Polizeiinspektion Magdeburg zu melden.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa