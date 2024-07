03.07.2024 18:18 Massen-Schlägerei im Freibad: Polizei sucht dringend Zeugen

Am Samstagabend kam es in der Altmark zu einer Massen-Schlägerei in einem Freibad. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Von Lena Schubert

Gardelegen - Am Samstagabend kam es in der Altmark zu einer Massen-Schlägerei in einem Freibad. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. In einem Gardelegener Freibad prügelten sich am Samstag knapp 20 Menschen. (Symbolbild) © Lars Penning/dpa Gegen 17.45 Uhr brach ein Streit zwischen zwei Gruppen im Freibad Zienau in Gardelegen (Sachsen-Anhalt) aus, was dann zu einer großen Rangelei führte. Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel am Mittwoch mitteilte, seien an der Schlägerei bis zu 20 Menschen zwischen 15 und 40 Jahren beteiligt gewesen. Durch die Auseinandersetzung wurden mehrere Personen leicht verletzt. Ein Beteiligter stürzte schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zeugenaufruf Schlägerei mit mehreren Verletzten nach EM-Spiel in Leipzig: Kripo fahndet nach kroatischem Fan Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Schlägerei. Es habe aber zwischen den Beteiligten widersprüchliche Aussagen gegeben, hieß es, weshalb die Einsatzkräfte nun dringend die Mithilfe von Augenzeugen benötigen. Habt Ihr etwas gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Salzwedel unter Tel.: 03901/8480 entgegen.

