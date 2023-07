Nach tödlichem Handtaschenraub: Polizei sucht mit Phantombild nach Täter

Das Phantombild des mutmaßlichen Täters. © Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Die Polizei Uelzen richtete in dieser Woche eine Ermittlungsgruppe ein. Das mehrköpfige Team arbeite mit Hochdruck an der Aufklärung der Straftat, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung.

Vor der Tat sei der Verdächtige im Umfeld eines angrenzenden Baumarktes auf seinem Mountainbike unterwegs gewesen und im Bereich der ausgestellten Gartenhäuser herumgefahren.

Laut Videoaufzeichnungen wartete er kurz darauf im Schatten mehrerer Bäume und nutzte einen Moment, in welchem keine Fahrzeuge oder Fußgänger unterwegs waren, so die Polizei weiter.

Den Angaben nach näherte er sich der 46-Jährigen von hinten auf seinem Fahrrad, als diese die Karlstraße entlanglief und versuchte, ihr die Handtasche von der Schulter zu reißen. Dies misslang. Jedoch stürzte die Frau schwer.

Der Verdächtige sei daraufhin mit seinem Rad umgedreht und habe der am Boden liegenden Frau die Handtasche entwendet. Anschließend sei der Unbekannte mit seinem Mountainbike in Richtung Karlstraße gefahren und dabei von Zeugen beobachtet worden.

Wenige Tage nach der Tat erlag die 46-Jährige ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus.