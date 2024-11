Nach tödlichen Messerstichen in Spandau: Polizei sucht Zeugen

Nach den tödlichen Messerstichen vom vergangenen Dienstag in Berlin-Spandau sucht die Polizei nach Zeugen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Zwei durch Messerstiche verletzte Männer wurden am vergangenen Dienstag in Berlin-Spandau an verschiedenen Orten gefunden. Einer von ihnen starb später. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen.

Nach dem Tötungsdelikt in Spandau laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. © Morris Pudwell Laut Polizei war es am Abend des 5. November gegen 22.50 Uhr vor einem Lokal in der Seegefelder Straße 74 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Dabei sollen unter anderem auch Glasflaschen geworfen worden sein. Kurz darauf wurde ein Mann schwer verletzt in einer nahe gelegenen Grünanlage hinter der Borkzeile 8 entdeckt. Er erlag in der Klinik trotz Notoperation seinen Verletzungen. Den anderen Verletzten fanden Polizisten auf dem Gehweg an der Straße An der Kappe 64. Auch er kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Zeugenaufruf Nach blutiger Attacke auf 25-jährige Passantin in Leipzig: Kripo wendet sich an Bevölkerung Ob ein Zusammenhang zwischen den Angriffen besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Mehrere Männer wurden bereits am Dienstag nahe den Tatorten festgenommen. Die Mordkommission fragt: Wer hat Wahrnehmungen zu den genannten Taten gemacht?

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Personengruppen im Bereich Seegefelder Straße/Borkzeile/An der Kappe beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Am Tatort sicherte die Polizei am Dienstag erste Spuren. © Morris Pudwell