Nazi-Parolen auf Festgelände: Polizei sucht Zeugen nach brutaler Attacke auf 24-Jährigen

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ermittelt wegen des Verdachtes der Volksverhetzung. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, wählte der 24-Jährige in der Nacht zu Samstag gegen 2.45 Uhr den Notruf und gab an, auf der Festwiese am Seein Opfer einer Straftat geworden zu sein.

Alarmierte Einsatzkräfte trafen den 24-Jährigen stark alkoholisiert mit Verletzungen im Gesicht an. Er war der Polizei zufolge nicht in der Lage weitere Angaben zum Tatgeschehen zu machen.

Der Mann wurde von angeforderten Rettungskräften versorgt, lehnt aber eine weitere medizinische Untersuchung ab.

Eine Suche nach den Tatverdächtigen auf dem Festgelände blieb erfolglos.

Nachdem eine Strafanzeige wegen der Körperverletzung aufgenommen wurde, ging der Mann mit seiner 23-jährigen Begleiterin nach Hause.