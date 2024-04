Passanten entdecken Toten (†22) im Gebüsch: Was ist geschehen?

Nürnberg - In Nürnberg ist ein 22 Jahre alter Mann tot gefunden worden. Hinweise auf eine Gewalttat gab es zunächst nicht, doch nun sucht die Polizei Zeugen .

Die Ermittler hoffen, dass sich Zeugen auf der Polizeidienststelle melden. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Ermittler mitteilten, wurde der leblose Mann am Dienstagnachmittag von Passanten in einem Gebüsch an der Max-Planck-Straße 12 im Nürnberger Stadtteil Steinbühl entdeckt.

Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des 22-Jährigen feststellen. Aufgrund seines Alters nahm die Kripo die Ermittlungen zu den Todesumständen auf - Hinweise auf eine Gewalttat ergaben sich jedoch nicht.

Um abschließend zu klären, was dem jungen Mann zugestoßen ist, werden Zeugen gesucht, die ihn noch lebend gesehen haben.

Laut Polizei war der 22-Jährige zuvor zu Fuß in der Max-Planck-Straße unterwegs und benutzte aufgrund einer Fußverletzung zwei Gehhilfen. Zudem trug er am linken Fuß eine auffällige Schiene. Er soll sich außerdem mit mehreren noch unbekannten Männern unterhalten haben.