Polizei sucht nach Motorroller: Wer hat "Elsi" gesehen?

Motorroller "Elsi" ist mit seinem besonderen Design leicht wiederzuerkennen. © Polizei

Die Polizei sucht nach einem auffälligen Kleinkraftrad. Es wurde in der Nacht zu Mittwoch am Gesundbrunnen in Bautzen gestohlen.

Das motorisierte Zweirad ist rosa mit beigefarbener Sitzbank und dem eingestickten Schriftzug "Elsi".

Beim Diebstahl durch bislang unbekannte Täter entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.

Jetzt fahndet der örtliche Kriminaldienst nach dem Motorroller.