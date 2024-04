Polizei sucht Zeugen: Mann in Gleisbett geschubst - Not-OP!

Berlin - Das hätte böse ausgehen können. Am Samstag (20. April) ist ein 72-Jähriger am U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz ins Gleisbett geschubst und dabei schwer verletzt worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen .

Hinweise richtet Ihr bitte an das Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Jüterboger Straße 4 in 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664-573410 innerhalb der Bürodienstzeiten sowie außerhalb der Bürodienstzeiten an den Kriminaldauerdienst unter (030) 4664-571100, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache. Hinweise per E-Mail könnt Ihr an Dir5K34@polizei.berlin.de richten.