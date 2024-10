Radelndes Mädchen von VW erfasst und lebensgefährlich verletzt: Polizei sucht Zeugen

Berlin - Ein 13 Jahre altes Mädchen ist bei einem Unfall in Marzahn-Hellersdorf am gestrigen Montag lebensgefährlich verletzt worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen .

Am Unfallort befand sich zu dem Zeitpunkt zufälligerweise ein Arzt, der die Erste-Hilfe-Maßnahmen übernahm. Anschließend wurde die Jugendliche von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Die Polizei möchte wissen, wer sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann.

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) in der Wedekindstraße 10 in 10243 Berlin-Friedrichshain per Telefon unter 030/4664572800 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Alternativ kann auch die Internetwache der Polizei Berlin genutzt werden.