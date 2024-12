03.12.2024 17:03 843 Ronny K. (†49) tot in Hinterhof gefunden: Wer hat einen weißen Lieferwagen gesehen?

Am 6. Oktober wurde in einem Hinterhof im Brandiser Ortsteil Polenz die Leiche eines 49-Jährigen gefunden. Jetzt wendet sich die Kripo an die Öffentlichkeit.

Von Annika Rank

Brandis - Am 6. Oktober dieses Jahres wurde in einem Hinterhof im Brandiser Ortsteil Polenz die Leiche eines 49-jährigen Mannes gefunden. Jetzt wendet sich die Kripo mit dem Fall an die Öffentlichkeit. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, lag der Tote Ronny K. am Vormittag des besagten 6. Oktober im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Macherner Straße, als er entdeckt wurde. Die genauen Hintergründe seines Todes seien aktuell noch ungeklärt, die Kripo ermittele aber wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge. "Die Ermittlungen werden momentan gegen Unbekannt geführt", hieß es weiter. Zeugenaufruf Kind soll Eltern verloren und kein Zuhause haben – Polizei hat Jungen identifiziert! Jetzt wendet sich die Polizei mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: Wem ist am Morgen des 5. Oktober gegen 8.45 Uhr in Polenz ein weißer Kleintransporter aufgefallen? Wer kann Angaben zu der fahrenden Person machen?

Wer hat den später Verstorbenen Ronny K. am Abend des 4. Oktober und in der Nacht auf den 5. Oktober gesehen? Die Ermittler konzentrieren sich mit ihren Nachforschungen momentan konkret auf die Stadt Brandis, den Ortsteil Polenz sowie die Verbindungswege bzw. -straßen dazwischen.

Der Tote Ronny K. (†49) wird wie folgt beschrieben: schlank

etwa 1,85 m groß

Bekleidung: blaue Jeanshose, schwarze Jacke, dunkler Kapuzenpullover, schwarze Schuhe mit heller Sohle, dunkelgrüner Rucksack

kurzer Bart- und Haarwuchs Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Leipzig unter der Nummer 034196646666 entgegen.

Titelfoto: David Inderlied/dpa