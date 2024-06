Tageseinnahmen futsch! Mit diesem dreisten Trick überfallen Diebe einen Spargelstand

In der Börde wurde ein Spargelstand überfallen und ausgeraubt. (Symbolbild) © Holger Hollemann/dpa

Die Tat ereignete sich bereits am vergangenen Freitagnachmittag gegen 13.45 Uhr am Klausort in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) bei einem dort abgestellten Spargelstand.

Eine Frau stieg nahe des Tatorts aus einem Auto und ging zügig auf eine Dixi-Toilette zu, die in der Nähe abgestellt war. Der Autofahrer parkte den Wagen vor dem Spargelstand.

Die Unbekannte wies den Mitarbeiter daraufhin, dass es kein Klopapier mehr gäbe. Als der Angestellte dies nachprüfte, muss sich der männliche Autofahrer Zugang zum Stand verschafft und die Kasse sowie eine Waage geklaut haben, teilte das Polizeirevier Börde mit. Angaben zum Sachschaden wurden nicht gemacht.



Die Frau stieg schließlich wieder in das Auto, bevor die beiden Verdächtigen fluchtartig davonfuhren. Erst da bemerkte der Angestellte, dass etwas nicht stimmte.

Eine sofortige Fahndung verlief erfolglos, weshalb die Polizei nun eine Täter- sowie Fahrzeugbeschreibung veröffentlichte und auf Zeugen hofft.