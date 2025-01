Taxifahrer mit Waffe bedroht und ausgeraubt: Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Leipzig - In der Nacht auf Dienstag wurde ein Taxifahrer im Leipziger Stadtteil Paunsdorf ausgeraubt. Jetzt fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Täter.

Ein Taxifahrer wurde am Dienstagmorgen ausgeraubt. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Michael Schwerinsky stieg der Fahrgast gegen 1 Uhr in der Zollikoferstraße in das Taxi und ließ sich über die Torgauer Straße bis in die Geißblattstraße fahren.

Nach der Ankunft gegen 1.20 Uhr forderte der Taxifahrer (53) das Begleichen der Kosten. Als er daraufhin nach Wechselgeld kramte, nutzte der Unbekannte seine Chance und zückte eine Waffe.

Er bedrohte den 53-Jährigen, der ihm seine Geldbörse mit mehreren Tausend Euro darin übergab. Dann floh er in unbekannte Richtung.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: