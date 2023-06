Unfall im Freibad: Mädchen bei Zusammenstoß auf Rutsche schwer verletzt

Nürnberg - Ein kleines Mädchen wurde in einem Nürnberger Freibad bei einem Unfall auf der Rutsche schwer verletzt.

Auf der Mehrbahnrutsche im Nürnberger Freibad kam es zu einem schlimmen Zusammenstoß. © Daniel Karmann dpa/lby

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte das Mädchen im Grundschulalter am Sonntag das Westbad in der Wiesentalstraße besucht.

Gegen 16 Uhr rutschte sie ganz links auf der Mehrbahnenrutsche.

"Noch bevor das Mädchen das Rutschenende erreicht hatte, rutschte eine weitere Person auf Knien dem Mädchen hinterher", berichtete die Polizei.

Als das Kind dann aus dem Wasser auftauchte, prallte der Mann mit den Knien gegen den Kopf des Mädchens.

Sie erlitt dadurch schwerste Kopfverletzungen und musste von anderen Badegästen aus dem Wasser geholt werden.

Das Mädchen wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort mehrere Stunden operiert. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Ermittlungen zufolge, verfügt die Rutschenanlage zwar über eine Ampelsteuerung, doch diese war an dem Tag nicht in Betrieb.