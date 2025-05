Während sie im Auto wartet: 16-Jährige beraubt und verletzt

Salzwedel - Am vergangenen Freitag wurde eine Teenagerin in Salzwedel ausgeraubt und körperlich angegriffen.

Die Polizei sucht nach drei Männern, die eine 16-Jährige überfallen haben. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr habe die 16-Jährige in einem geparkten Auto in der Reimmannstraße in Salzwedel gesessen, teilte das Polizeirevier Salzwedel am Montag mit.

Sie wartete dabei auf dem Beifahrersitz auf die Rückkehr eines Angehörigen und hatte das Fenster geöffnet.

Plötzlich habe eine Hand in das Auto gegriffen und der 16-Jährigen ihr Handy entrissen. Als sie sofort ausstieg, standen ihr drei Männer gegenüber.

Beim Zurückfordern ihres Telefons schlug ihr einer der Männer mit der Faust ins Gesicht. Anschließend sollen sie auf E-Scootern geflüchtet sein.

Der Teenager musste kurz darauf in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut Angaben der 16-Jährigen waren die Männer zwischen 16 und 19 Jahre alt sowie 1,70 Meter groß. Sie hatten eine schlanke Statur. Einer von ihnen trug dunkle, kurze, lockige Haare, einen Oberlippenbart, ein weißes Fußballtrikot und eine schwarze Jogginghose. Die anderen beiden Unbekannten beschrieb sie mit dunklen, kurzen Haaren.