Waren es dieselben Täter? Gleich zwei Tresore in Heidenau verschwunden

Heidenau - Innerhalb von zwei Wochen verschwanden in Heidenau zwei Tresore, jeweils in der Sonntagnacht. Die Tatorte liegen nur wenige Meter voneinander entfernt. Die Polizei prüft jetzt einen möglichen Zusammenhang und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

In Heidenau klauten Einbrecher zwei Tresore. (Symbolbild) © 123rf/defun

Zuerst traf es ein Geschäft an der Werner-Seelenbinder-Straße. Am 11. Mai brachen Unbekannte dort das Tor zum Gelände auf und klauten einen Tresor.

Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Noch in derselben Nacht machten sich Kriminelle an einem Laden an der Gabelsbergerstraße zu schaffen und versuchten, die Tür aufzuhebeln. Die Unbekannten scheiterten allerdings.

Exakt eine Woche später, am 18. Mai, verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Geschäft an der Gabelsbergerstraße, durchsuchten die Räumlichkeiten und ließen den Tresor mitgehen.

Laut Polizeidirektion Dresden beläuft sich der Sachschaden in diesem Fall auf etwa 500 Euro.