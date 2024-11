Mann (†61) fragt nach Weg und wird von Auto erfasst: Polizei sucht weiteren Autofahrer

Wermsdorf - Nach dem schlimmen Unfall in Nordsachsen in der vergangenen Woche, bei dem ein nach dem Weg fragender Mann (†61) von einem Auto erfasst und getötet worden war , sucht die Polizei dringend nach dem Fahrer eines weiteren Wagens.

Die Straße war nach dem tödlichen Crash gesperrt. © EHL Media/Dietmar Thomas

Dieser habe am Abend des 7. November mit seinem weißen Fahrzeug an der Unfallstelle angehalten, hieß es am Sonntag von der zuständigen Leipziger Ordnungsbehörde.

Bei dem Auto könne es sich demnach um einen SUV handeln, der auf der Oschatzer Straße aus Richtung Wermsdorf unterwegs gewesen sein soll. "Der Fahrer könnte ein wichtiger Zeuge sein", so Polizeisprecherin Susanne Lübcke.

An jenem verhängnisvollen Donnerstagabend war der 61-Jährige im Wermsdorfer Ortsteil Mahlis aus seinem Auto ausgestiegen, um auf der anderen Straßenseite nach dem Weg zu fragen.

Als er zurück zu seinem Wagen ging, wurde er vom Skoda einer Frau (42) erfasst und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.