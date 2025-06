Zwei Überfälle an einem Wochenende: Frauen im Leipziger Zentrum ausgeraubt

Leipzig - Am Wochenende spielten sich im und um das Leipziger Zentrum zwei Raubüberfälle ab.

Alles in Kürze

Allerdings hatten sie die Rechnung ohne ein Gerät im Rucksack gemacht, durch das das Diebesgut noch am Nachmittag von der Polizei geortet werden konnte. Das Täter-Duo versuchte zwar kurzzeitig zu Fuß zu flüchten, kam aber nicht weit.

Der erste Fall ereignete sich laut der Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 3.50 Uhr im Peterssteinweg. Auf Höhe der Hausnummer 17 wurde eine 37-Jährige demnach von zwei ihr fremden Tunesiern (22, 18) angesprochen.

Im zweiten Fall belud eine 74-Jährige am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr gerade ihr Auto in der Gerberstraße, als ein unbekannter Mann sie von hinten schlug und so zu Fall brachte.

Dann machte er sich mit der Handtasche der Frau aus dem Staub. Nach wenigen Metern ließ er die Tasche fallen und flüchtete nur mit dem Portemonnaie weiter.