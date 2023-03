25 Stück im Stadtgebiet: Spezielle Säulen in Köln sollen Fahrradfahrenden helfen

Köln – Die Stadt Köln platziert in diesem Jahr an verschiedenen Stellen 25 spezielle Säulen. Was es damit auf sich hat, erklärt TAG24.

An der Stadtbahnhaltestelle "Bocklemünd", an der "Schönhauser Straße" in Bayenthal, unweit der Haltestelle "Kalk Post", am Bahnhof Ehrenfeld sowie dem Bahnhof Süd, am Höninger Platz in Zollstock sowie in Holweide wurden bereits sieben Säulen aufgestellt.

Weitere folgen an den Haltestellen Deutz, Köln-West, Köln-Lövenich, Weiden-West, Klettenbergpark, Bocklemünd, Köln-Longerich, an der Niehl-Sebastianstraße, Köln-Worringen, Merkenich-Mitte, Porz-Wahn, Zündorf, Brück-Mauspfad, Königsforst, Köln-Stammheim, Thielenbruch, Schlebusch, Köln-Mülheim und Godorf Bahnhof.

"Somit trägt die Einrichtung der Servicesäulen zur Verknüpfung des Umweltverbundes bei", erklärt die Stadt.