ADAC-Mobilitäts-Monitor: Schlag ins Gesicht für Verkehrsmetropole Köln

Köln - In einem ADAC-Großstadtvergleich zur Zufriedenheit mit den Verkehrsangeboten schneiden die NRW-Metropolen schlecht ab.

Im Vergleich zum ADAC-Mobilitäts-Monitor aus dem Jahr 2017 sei die Zufriedenheit in den meisten Städten spürbar zurückgegangen, teilte der ADAC weiter mit.

Laut der ADAC-Umfrage sind Einwohner und Pendler in 13 der 15 Städte mit den Mobilitätsangeboten "insgesamt zufrieden". Nur in Köln und Duisburg überwiegt auch insgesamt die Unzufriedenheit.

Nur Düsseldorf kommt beim ADAC-Mobilitäts-Monitor als Achter unter die ersten zehn, wie der Automobilclub am Dienstag mitteilte.

Der Verkehr für Radfahrer in den Städten kann herausfordernd sein, insbesondere dann, wenn Radwege nicht durchgängig sind (Symbolbild). © Henning Kaiser/dpa

Wer motorisiert in den Städten unterwegs war, kritisierte vor allem hohe Parkgebühren in den Innenstädten und beklagte, dass sich E-Scooter-Fahrer und Radler nicht an die Verkehrsregeln hielten.

Radfahrer regen sich demnach oft über Autofahrer, nicht durchgängige Radwege und ebenfalls über rücksichtslose E-Scooter-Fahrer auf.

Insgesamt haben Fußgänger die höchsten Zufriedenheitswerte, Autofahrer die niedrigsten.

Für die Studie "Mobil in der Stadt" hat der ADAC mehr als 9000 ÖPNV-Kunden, Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer befragt.