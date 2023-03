49-Jähriger sticht während Streit auf Gegenüber (42) ein und flüchtet in seine Wohnung, dort wird er gestellt

Köln - Spezialeinheiten der Polizei Köln haben am frühen Dienstagmorgen einen 49-Jährigen in dessen Wohnung in der Altstadt gestellt. Er soll zuvor bei einem Streit auf einen 42-Jährigen eingestochen haben.

Die Polizei war mit zahlreichen Mannschaftswagen vor Ort und konnte den Tatverdächtigen in seiner Wohnung antreffen. © Vincent Kempf

Gegen 8.15 Uhr trafen die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in seiner Wohnung in der Straße "An St. Magdalenen" an.

Zuvor soll er auf der Severinstraße auf Höhe des Kirchplatzes auf den 42-Jährigen eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Anschließend machte er sich aus dem Staub und flüchtete in seine Wohnung.

Dort konnten Beamte ihn stellen und zur vorangegangenen Tat befragen. Sein Gegenüber musste in der Zwischenzeit mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.