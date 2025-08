Dreister als die Polizei erlaubt: Räuber fahren mit Transporter mitten in Schaufenster

Unbekannte haben sich am Dienstagmorgen Zutritt zu einem Baufachhandel in Bergisch Gladbach verschafft, indem sie mit ihrem Transporter ins Schaufenster rasten.

Von Jonas Reihl

Bergisch Gladbach - Zu einem Einbruch der spektakuläreren Art kam es in der Nacht auf Dienstag in einem Geschäft für Baufachhandel in Bergisch Gladbach bei Köln.

Alles in Kürze Räuber fahren mit Transporter in Schaufenster.

Einbruch in Baufachhandel in Bergisch Gladbach.

Täter flüchten in Richtung A4.

Polizei sucht nach Zeugen und sichert Spuren.

Sachschaden im vierstelligen Bereich entstanden. Mehr anzeigen

Die Polizei sicherte noch in der Nacht Spuren am Tatort. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, hätten Anwohner die Leitstelle gegen 4.15 Uhr am frühen Dienstagmorgen zu dem Geschäft in der Straße "Lustheide" gerufen. Zuvor waren sie mitten in der Nacht durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden, so der Sprecher. Als die Zeugen schließlich aus dem Fenster schauten, um die Ursache für den Lärm herauszufinden, staunten sie nicht schlecht: Die Unbekannten waren offenbar mit ihrem weißen Transporter mitten in das Schaufenster des Ladens gerast, um sich Zutritt zu verschaffen. Darüber hinaus konnten sie drei Personen erkennen, die das Geschäft nach Wertgegenständen durchsuchten. "Als die Zeugen lautstark auf sich aufmerksam machten, stiegen die Täter in den Transporter und flüchteten in Richtung A4", führt der Polizeisprecher aus. Eine sofort eingeleitete Fahndung rund um die Autobahn-Auffahrt Brück blieb demnach ohne Erfolg.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen